Liga: pari a Bilbao per l'Athletic e Champions più lontana, perde il Siviglia

BILBAO (SPAGNA) - Solamente un pari per l'Athletic Bilbao nel match valido per la 35esima giornata di Liga , che ha visto il Real Madrid già aritmeticamente campione (e prossimo finalista di Champions League) calare il poker sul campo del retrocesso Granada (0-4). Sotto di due reti al 'San Mamés' contro l'Osasuna che si illude con la doppietta di Garcia (40' e 48'), i baschi evitano il ko grazie ai gol di Inaki Williams (58') e di Villalibre (96') ma vedono allontanarsi comunque l'obiettivo della Champions League, ora a -5 dal quarto posto dell'Atletico Madrid che deve però ancora giocare e aspetta la visita del Celta Vigo.

Athletic Bilbao-Osasuna 2-2: cronaca, tabellino e statistiche

Liga: la classifica

Villarreal di rimonta: battuto il Siviglia al 97'

Vittoria al fotofinish invece per il Villarreal in casa contro il Siviglia (3-2). Ospiti due volte avanti nel primo tempo grazie a una doppietta di En Nesyri (in gol al 26' su rigore e poi al 44'), 'Sottomarino Giallo' bravo a rimontare in entrambe le occasioni prima con Sorloth (30') e poi con Mosquera (84'), trovando poi il gol del successo al 97' ancora con Sorloth. Con questi tre punti il Villarreal sale a 48 in classifica, provando a tenere viva la speranza di un posto in Europa, mentre il Siviglia (recentemente protagonista di una 'provocazione' social nei confronti della Roma eliminata in semifinale di Europa League dal Bayer Leverkusen) resta fermo a quota 41.

Villarreal-Siviglia 3-2: cronaca, tabellino e statistiche

Colpo salvezza del Maiorca: 1-0 al Las Palmas

Un gol di Gonzalez al 29' del primo tempo regala la vittoria per 1-0 al Maiorca (titolare l'ex laziale Muriqi)b tra le mura amiche dello stadio 'Son Moix' contro il Las Palmas. Tre punti pesanti la formazione di Aguirre, che non vinceva in campionato da cinque partite e si porta a 35 punti in classifica allontanandosi dalla zona retrocessione (+9 sul Cadice terzultimo), mentre la compagine guidata da Garcia Pimienta resta inchiodata a quota 37.

Maiorca-Las Palmas 1-0: cronaca, tabellino e statistiche

Liga: risultati, tabellini e calendario