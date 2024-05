Telenovela Barcellona, Laporta furioso vuole esonerare Xavi: il motivo

Barcellona, il motivo della rottura tra Xavi e Laporta

Xavi ha sottolineato che le condizioni economiche del club non permetteranno al Barcellona di poter competere sia in Spagna che in Europa nella prossima stagione. Queste parole non sono state particolarmente gradite da Laporta che, secondo quanto riferito dai media catalani, sarebbe intenzionato a esonerare Xavi per affidare la panchina a Rafa Marquez, attuale allenatore del Barcellona B. I blaugrana ieri hanno vinto contro l'Almeria per 2-0. (doppietta di Lopez), ma Laporta non era presente. Xavi ha commentato: "A me personalmente non mi hanno detto nulla. Dico quello che penso. La situazione non è facile e stiamo cercando di ribaltarla. Deco e il presidente sono le persone più importanti di questo progetto".