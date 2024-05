Real Madrid, l'annuncio di Kroos: "Smetto dopo gli Europei"

Kroos, il post social e gli ultimi obiettivi

"Oggi sono felice e orgoglioso di aver trovato nella mia testa e nel mio cuore il momento giusto per questa decisione. La mia ambizione è sempre stata quella di finire la mia carriera al top del mio livello". Queste le parole del centrocampista tedesco che punta alla vittoria della Champions League prima di dire addio. La sua ultima avventura, dunque, saranno gli Europei che si disputeranno proprio in Germania. Kroos, anni 34, gioca nel Real Madrid dal 2014. In carriera ha vinto tre campionati tedeschi, quattro spagnoli e cinque Champions: una col Bayern, quattro col Real. In attesa della prossima finale contro il Borussia Dortmund.