Liga, l'Atletico Madrid piega la Real Sociedad: Simeone chiude quarto

SAN SEBASTIAN (SPAGNA) - L'Atletico Madrid vince 2-0 alla 'Reale Arena' sulla Real Sociedad, chiudendo la Liga in quarta posizione con 76 punti. 'Colchoneros' avanti dopo al 9' del primo tempo con Samuel Lino, abile a sfruttare un assist di Llorente. Il raddoppio arriva in pieno recupero con Reinildo (94'), dopo che la squadra di Simeone era rimasta in inferiorità numerica per il doppio giallo a Saul Niguez. Sconfitta indolore per i padroni di casa: la squadra di Alguacil chiude al sesto posto con 60 punti e stacca il pass per la prossima edizione dell'Europa League.