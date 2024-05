Atletico Madrid, il video da brividi sul vecchio stemma voluto dai tifosi

L'Atletico Madrid torna al vecchio stemma: il video da brividi

Sui social dell'Atletico Madrid è comparso un video speciale, basato su una storia vera, dove si vede una suora affacciarsi dalla finestra della sua camera per scrutare con un binocolo. Subito dopo scende e si mette a pregare su un altarino. la scena si ripete per tre volte. Fino a quando dal binocolo non si vede la bandiera dell'Atletico Madrid con il vecchio stemma sventolare davanti il Civitas Metropolitano. La suora allora bacia una spilletta dell'Atletico e viene inquadrato un gagliardetto della squadra sull'altarino. "A volte il cuore ha ragioni che il marketing non comprende": con questa scritta si conclude il video.