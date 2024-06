Cellula dell’Isis voleva colpire giocatori e tifosi del Real Madrid: la ricostruzione shock

Isis, una cellula voleva colpire il Real Madrid

In un poster diffuso online per i manifestanti si poteva vedere un uomo incappucciato con il mirino puntato sull'autobus del Real Madrid. Sotto la terrificante e minacciosa scritta: "Mio caro fratello. Aspetta in un posto vicino al punto di arrivo dei giocatori. Prendili di mira insieme ai loro seguaci". Una stretta collaborazione tra l'Europol, l'FBI americana e le autorità spagnole ha colpito l'autoproclamata Fondazione I'lam, uno dei maggiori centri di propaganda legati allo Stato islamico con contenuti radicali in una moltitudine di lingue, compreso lo spagnolo. Non è la prima volta che appaiono minacce del genere online: qualche mese fa c'era stata ansia per l'annuncio di un attacco durante i quarti di finale di Champions League.