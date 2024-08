Ancelotti e le vacanze speciali di Vinicius: la risposta è pazzesca

Ancelotti e le vacanze speciali per i suoi giocatori

Un problema a cui Carlo Ancelotti vuole far fronte, trovando una soluzione innovativa per ridurre il carico e lo stress sui suoi calciatori. Queste le sue parole in conferenza stampa prima del debutto in Liga: "I giocatori hanno bisogno di riposare, hanno bisogno di vacanze, per questo stiamo pensando di dare vacanze individuali ai giocatori. Soprattutto con le Nazionali, ci sono calciatori che hanno pochissimo riposo. Stiamo valutando l'opzione con i medici e i preparatori del club. Come funziona? Per esempio se Vinicius andrà in Brasile per giocare due partite, quando tornerà gli daremo quattro o cinque giorni di riposo. È l'unico modo. Lo lascieremo libero di fare quello che vuole in quei giorni".