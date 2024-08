Liga, gol vittoria dell'ex Lazio Raul Moro. Sorloth salva Simeone

Il programma della prima giornata della Liga si chiude con la vittoria 1-0 del Valladolid sull'Espanyol e il 2-2 scoppiettante tra Villarreal e Atletico Madrid. Una rete di Raul Moro al 23' decide la sfida tra due neopromosse: all'Estadio Municipal José Zorrilla, i padroni di casa del Valladolid, guidati dall'uruguaiano Pezzolano, superano per 1-0 l'Espanyol di Manolo Gonzalez: Raul Moro, ex attaccante di Lazio e Ternana va a segno a metà primo tempo, con l'aiuto di una deviazione di Sergi Gomez, su assist di Ndiaye, che colpisce poi una traversa di testa poco prima dell'intervallo. Meritato, per quanto visto in campo, il successo del Valladolid sulla formazione catalana.