Liga, Osasuna e Real Sociedad di misura. Getafe-Rayo Vallecano 0-0

Kubo regala i 3 punti alla Real Sociedad

La Real Sociedad ha battuto in trasferta l'Espanyol: ci ha pensato Kubo all'80' a rompere l'equilibrio di un match che sembrava destinato a concludersi in parità. Non è, invece, arrivato il guizzo in grado di sbloccare il risultato in Getafe-Rayo Vallecano, che hanno conquistato un punto a testa non andando oltre lo 0-0.