Maiorca-Siviglia, tiro al bersaglio senza centro: tante emozioni, solo 0-0

Il Siviglia non riesce a rompere l'incantesimo: solo 0-0 contro il Maiorca . Secondo pareggio consecutivo in trasferta, mancato il riscatto pieno dopo la sconfitta casalinga con il Villareal (1-2), rimandato l'appuntamento con la prima vittoria stagionale in Liga .

Siviglia e Maiorca avanzano a braccetto in classifica

Dopo aver fermato il Real Madrid all'esordio, il Maiorca muove la classifica anche contro l'ex squadra di Sergio Ramos. Risultato utile dopo il ko contro l'Osasuna (1-0). Stesso trend per gli uomini di Arrasate e Pimienta. A entrambe non sono mancate le occasioni per vincerla: l'ex Lazio, Muriqui si è reso pericoloso due volte di testa in avvio di gara; il Siviglia ha risposto sciupando due volte con Ejuke e affacciandosi dalle parti di Roman con un paio di tentativi di Lukébakio. Vivace la ripresa con le sortite di Sow, Sanchez e del solito Muriqui. Romero ha sfiorato il vantaggio per il Siviglia sul finire di gara. Tanti sussulti, nessun gol: Maiorca-Siviglia 0-0