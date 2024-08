Girona, poker contro l'Osasuna: prima vittoria del post Dovbyk

In attesa della sfida del Real Madrid in trasferta contro il Las Palma s, si avvia verso la conclusione la terza giornata del campionato spagnolo. Il Girona batte agilmente l' Osasuna con un secco 4-0: prima vittoria stagionale per la squadra di Michel .

Girona, prima vittoria stagionale contro l'Osasuna

Un solo punto nelle prime due partite per la rivelazione spagnola dello scorso anno. L'inizio non era stato dei migliori, ma il Girona rialza la testa con un bel tris. Al 34' i padroni di casa avevano sbloccato la partita con il gol dell'ex Tottenham Bryan Gil. Nel secondo tempo, nel giro di tre minuti, il Girona chiude la pratica: prima Tsygankov va in rete, poi Abel Ruiz firma il terzo gol della partita. Stuani al 90' segna la rete del poker definitivo. Nel mentre, a Montecarlo il Girona conosceva le avversarie della sua prossima esperienza in Champions League (QUI la lista).