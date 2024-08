Barcellona esagerato: 7-0 al Valladolid e vetta a punteggio pieno

Due variazioni rispetto alla vittoria corsara infrasettimanale col Rayo Vallecano per Hansi Flick . Al posto dello sfortunato Marc Bernal , vittima di un serio infortunio al ginocchio, appare sulla mediana l’altro canterano Marc Casadò , mentre il sacrificato per fare posto, dal fischio d’inizio, a Dani Olmo , subito decisivo a Vallecas , è Ferran Torres . Confermatissimi, sul fronte offensivo, Lamine Yamal e Raphinha , forse i due giocatori più in forma di questo avvio di Liga, e il pichichi Robert Lewandowski . Il prudentissimo Paulo Pezzolano risponde con la sua doppia muraglia che aveva retto per cinquanta minuti al Santiago Bernabeu , salvo poi soccombere per 3-0, con lo sperduto Marcos André come unico referente offensivo.

In scioltezza

Una manciata di minuti e l’attesissimo Dani Olmo si getta su una conclusione difettosa di Lewandowski e centra in pieno il palo. Al 10’, poi, l’ex Lipsia si vede annullare un gol per un millimetrico fuorigioco. L’insistenza blaugrana trova premio, al 20’, con il vantaggio siglato dall’ottimo Raphinha, che stoppa a seguire di petto un’imbeccata di Lamine, anticipa Lucas Perez e, poi, insacca con un pregevole tocco di esterno per rubare il tempo a Hein. Poco dopo arriva anche il raddoppio di Lewandowski, che addomestica un lancio in verticale di Cubarsì e infila il portierone estone. 4º gol in altrettante partite per il polacco. Il Valladolid prova a reagire con un’iniziativa dell’ex Lazio, Raul Moro, ma Ter Stegen riesce a respingere in qualche modo. Dopo un secondo palo di Olmo, prima dello scadere arriva anche il tris di Koundé, che insacca all’incrocio sugli sviluppi di una giocata d’angolo.