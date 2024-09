Van Basten, attacco frontale al VAR per il rigore concesso a Vinicius

Marco Van Basten non le ha mandate a dire commentando in diretta tv uno degli episodi più discussi nel corso di Real Madrid-Real Betis 2-0: il rigore concesso da Alberola Rojas ai Blancos per fallo di Rui Silva su Vinicius (trasformato da Mbappé). In prima battuta l'arbitro non aveva fischiato, poi è stato richiamato al VAR e, dopo essersi accertato che Vinicius non era partito in fuorigioco, ha indicato il dischetto.