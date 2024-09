Dalla Spagna, Martinez-Almeida riponde a Vinicius: "Deve rettificare"

Josè Luis Martinez-Almeida risponde in maniera decisa al fuoriclasse del Real Madrid Vinicius Jr. che nelle ultime ore aveva denunciato un'eccessiva presenza di razzismo in Spagna chiedendo provvedimenti enormi come lo spostamento dei prossimi mondiali. Ecco le parole del sindaco di Madrid riportate da MarcaTV: "Siamo tutti consapevoli che ci sono episodi razzisti nella società e che dobbiamo lavorare duro per eliminarli. Ma è profondamente ingiusto nei confronti della Spagna e, in particolare, di Madrid, dire che siamo una società razzista e, inoltre, mette in pericolo la celebrazione dei Mondiali 2030. Gli chiedo di rettificare, di chiedere scusa. Sappi che quando ci sarà un episodio razzista ci avrai tutti al tuo fianco, ma non ci avrai quando dici che siamo razzisti, perché non è vero. Quando commetti un errore, devi correggerlo".