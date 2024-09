Joselu difende Mbappé: "Kylian è come una bottiglia di ketchup..."

Pur essendosi trasferito in Qatar, per una delle sue ultime avventure da professionista, Joselu continua a seguire con attenzione il percorso del Real Madrid di Carlo Ancelotti. Peraltro, i Blancos hanno sostituito l'attaccante spagnolo proprio con Kylian Mbappé , arrivato per comporre un tridente stellare con Vinicius e Rodrygo, senza dimenticare il talento di Jude Bellingham. Il francese, che si è appena sbloccato in Liga , ha avuto bisogno di un periodo di ambientamento.

Joselu: "Mbappé è come una bottiglia di ketchup..."

Nel corso di una lunga intervista concessa al quotidiano spagnolo As, Joselu ha avuto modo di parlare anche dell'impatto di Kylian Mbappé con la realtà del Real Madrid, dove tutti si aspettano gol, vittorie e trofei importanti: "So cos'è il Real Madrid e conosco le condizioni che ha Mbappé, e per me non ci sono dubbi - ha sottolineato il centravanti dell'Al-Gharafa -. Mbappé è come una bottiglia di ketchup. All'inizio premi e non esce, ma poi esce tutto il pomodoro... Ha già segnato due gol contro il Betis e continuerà a segnare. Mbappé farà la storia, lui e tutti quelli che lo circondano".