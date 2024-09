Liga, i legni salvano il Real Madrid, poi ci pensano Vincius e Mbappé dal dischetto

SAN SEBASTIAN (SPAGNA) - Prezioso successo per il Real Madrid, che apre il suo tour de force di ben sette partite concentrate nell’arco di poco più di tre settimane con una vittoria, all’Anoeta di San Sebastian, contro la Real Sociedad. Una buona dose di sorte accompagna i blancos, che col risultato ancora sullo 0-0 vengono salvati da tre legni - due colti da Sucic, uno da Sheraldo Becker - prima di risolvere la gara con due rigori trasformati da Vincius e Mbappé. A guastare la serata di Ancelotti l’infortunio sofferto da Brahim Diaz. Blancos, almeno per una notte, a -1 dal Barça, che domani visita il Girona. Martedì sera, poi, sarà debutto in Champions con lo Stoccarda per Modric e compagni.

TUTTO SULLA LIGA Centrocampo a pezzi Centrocampo ridotto ai minimi termini per Ancelotti, che privo di Tchouameni, Ceballos, Camavinga e Bellingham scommette su Valverde, Modric e Guler. Recuperato, invece, Miliato che si piazza al suo posto, nel centro della difesa, accanto a Rudiger. Davanti, Brahim Diaz è preferito all’affaticato Rodrygo, mentre Vinicius, nonostante la trasferta transoceanica per giocare col Brasile, parte regolarmente dall’inizio per dar man forte a Mbappé, che nell’ultima prima della sosta si era sbloccato con la pregevole doppietta siglata contro il Betis. Assenze di peso anche per Imanol Alguacil, orfano di Hamari Traoré, Brais Méndez e di capitan Mikel Oyarzabal, sostituito in avanti dall’ex Roma Umar Sadiq, spalleggiato da Kubo e da Sheraldo Becker.

Di legno in legno A fare la partita è il Real Madrid, che poco prima del 20’ impegna severamente Remiro con uno spunto di Mbappé, ma le occasioni più pericolose della prima frazione le creano i padroni di casa, che centrano due legni clamorosi. Il primo, pochi istanti dopo la prematura uscita di scena di Brahim Diaz, sostituito da Rodrygo, con Luka Sucic, che al 25’ coglie in pieno l’incrocio con un tiro violentissimo. Una decina di minuti dopo, non va meglio a Becker, che colpisce la traversa con Courtois battuto. Un altro tiro a botta sicura di Kubo, poi, trova l’opposizione di Rudiger. Sul fronte opposto, Mbappé si conferma il più pericoloso con un nuovo tentativo, chiuso con un destro da posizione angolata che manca il bersaglio.

Di rigore La ripresa si apre col terzo legno colpito dalla Real Sociedad, nuovamente con Sucic. E, come spesso accade, alla fine a passare in vantaggio è il Real Madrid, grazie a un rigore concesso per un fallo di mano in area di Sergio Gomez. Sul dischetto si presenta Vinicius che insacca, per la disperazione di Remiro, che aveva intuito la direzione dell’esecuzione. Alla mezz’ora, la sfida si chiude virtualmente col secondo rigore della serata, causato da un pestone di Aramburu allo stesso Vinicius, che, stavolta, trasforma con freddezza Mbappé. E salgono, così, a 3 le reti in Liga per il fuoriclasse francese. Real Madrid a - 1 dalla capolista Barça, atteso dal derby catalano da Champions col Girona. CLASSIFICA LIGA

