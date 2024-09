Barcellona, poker da Champions: 4-1 al Girona!

GIRONA (SPAGNA) - Procede la marcia inarrestabile del Barça, che dopo il 7-0 rifilato al Valladolid che aveva preceduto la sosta, si ripresenta con un poker nel derby da Champions League con il Girona. A Montilivi, Lamine Yamal mette subito in discesa la gara con una doppietta, poi, nella ripresa, i balugrana prendono il largo con le reti di Dani Olmo e Pedri. Dell’eterno Stuani il gol dell’onore per i padroni di casa. Quinto successo in altrettante gare per i ragazzi di Hansi Flick, che ora possono concentrarsi sul debutto in Coppa Campioni col Monaco, che si disputerà giovedì prossimo nel Principato. Un giorno prima, al Parco dei Principi di Parigi, il Girona cercherà un pronto, quanto complicatissimo riscatto, nell’esordio assoluto di Champions col Psg.

TUTTO SULLA LIGA Confermatissimi Squadra che vince non si modifica di una virgola e, così, Hansi Flick, conferma in pieno l’undici che, prima della sosta, aveva rifilato un esagerato 7-0 al Valladolid. Il canterano Marc Casadò, così, puntella nuovamente il centrocampo, spalleggiato da Dani Olmo e Pedri, mentre, in avanti, con un Lewandowski alla 100ª in blaugrana, ci sono sempre Lamine Yamal e Raphinha. Michel, che non può contare sull’infortunato Yangel Herrera e sull’ex Oriol Romeu, escluso dalla gara per la controversa ‘clausola della paura’ che gli impedisce di giocare contro la squadra che detiene la proprietà del suo cartellino, risponde con una formazione piuttosto offensiva, che contempla Bryan Gil, Tsygankov e Danjuma alle spalle del centravanti Abel Ruiz.

Doppio Lamine Memore delle due sconfitte incassate in entrambe i confronti di Liga della scorsa stagione, il Barça parte col piglio giusto e, dopo due tentativi di Balde fuori dallo specchio, alla mezz’ora sblocca il risultato grazie allo scaltro Lamine Yamal, che sradica un pallone dai piedi dell’ingenuo David Lopez, protagonista di una spericolata uscita dal basso, e poi insacca alle spalle di Gazzaniga. Altri cinque minuti abbondanti e il gioiellino blaugrana completa la sua doppietta con un preciso tiro dal limite. Verso lo scadere della prima frazione, il signor Muñiz Ruiz concederebbe un rigore ai padroni di casa per un tocco di mano in area di Iñigo Martinez, ma poi viene richiamato dal Var che gli fa notare che il pallone arrivava da una deviazione ravvicinata del compagno Balde, e annulla la decisone per la disperazione degli spalti di Montilivi.

A punteggio pieno La ripresa si apre subito col tris del Barça, trovato da Dani Olmo con un bolide da posizione angolata che sorprende Gazzaniga. Michel cambia le ali, inserendo Portu e Yaser Asprilla per Bryan Gil e Danjuma, ma sono ancora i blaugrana a sfiorare il gol con Lewandowski, che spreca solo davanti a Gazzaniga al termine di una giocata corale. Poker rimandato al 19’, quando un passaggio filtrante di Marc Casadò libera Pedri, che mette a sedere il portiere locale e insacca. A salvare l’onore del Girona ci pensa l’ex Reggina, Cristhian Stuani, servito dall’altro subentrato Portu. A cinque minuti dal termine, un’entrata scomposta su Asprilla costa l’espulsione diretta a Ferran Torres, che aveva sostituito Lewandowski. Barça, comunque, a punteggio pieno. Ora testa al Monaco, che lo scorso 12 agosto aveva guastato la festa del tradizionale Trofeo Gamper, imponendosi con un secco 3-0 contro i blaugrana nell’Olimpico di Montjuic. CLASSIFICA LIGA

