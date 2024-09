Liga, vince ancora l'Atletico Madrid. Tris per Athletic Bilbao e Celta Vigo

Non solo il poker da Champions del Barcellona contro il Girona , la domenica di match valida per la quinta giornata do Liga ha regalato gol e spettacolo.

Tre punti per Celta Vigo, Athletic Bilbao e Atletico Madrid

Il Celta Vigo ha confermato il suo ottimo avvio di stagione (9 punti) battendo 3-1 il Valladolid. Alvarez ha sbloccato il risutlato, Iglesias ha raddoppiato. Nella ripresa Moro ha accorciato le distanze, ma quando Martin ha lasciato in 10 il Valladolid (espulso all'81'), Rodriguez si è visto annullare un gol dal VAR e Douvikas ha chiuso i conti. Secondo ko di fila per gli ospiti, terzo in cinque partite a fronte di un pari e una sola vittoria, all'esordio. L'Athletic Bilbao si è imposto 3-2 sul campo del Las Palmas. Sancet e Nico Williams hanno mandato al riposo il Bilbao avanti di due reti. Juaregizar è stato espulso al 56' favorendo lo sprint del Las Palmas, che è rientrato in partita con Ramirez ma ha incassato il gol di Paredes prima della marcatura del definitivo 2-3, siglata da Munoz. Athletic Bilbao a quota 7 punti, il Las Palmas resta fermo a 2. A chiudere la serata il successo dell'Atletico Madrid del Cholo Simeone sul Valencia: risolutivi il primo centro in maglia biancorossa di Gallahger, una marcatura del solito Griezmann e il sigillo di Alvarez. Agganciate al secondo posto (11 punti) Real Madrid e Villareal.