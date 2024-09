Liga, prima gioia per il Valencia. Budimir lancia l'Osasuna

Arriva alla 6ª giornata di Liga il primo successo in campionato di un disperato Valencia. Al Mestalla i levantini si scrollano di dosso un avvio di campionato da incubo, superando per 2-0 un Girona reduce dalle fatiche di Champions e dalla beffa del Parco dei Principi con il Psg. Successo che matura nella ripresa e nel giro di 120 secondi: al 56' l'autogol di Juanpe spiana la strada ai padroni di casa, che mettono in ghiaccio il risultato grazie al raddoppio al 58' di Dani Gomez.