Athletic Bilbao, messaggio alla Roma. Lewandowski trascina il Barcellona

Il Barcellona, prossimo avversario dell'Atalanta in Champions League, si impone nettamente in trasferta sul campo del Villarreal, collezionando la sesta vittoria (in altrettante gare disputate) in campionato. Gli uomini di Flick mantengono la vetta della classifica. I blaugrana (che perdone ter Stegen per infortunio), vincono 5-1, grazie alla doppietta di Lewandowski (che fallisce anche un rigore) e Raphinha e al gol di Torre.