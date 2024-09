Liga, il Siviglia festeggia nel finale. Osasuna imbattuto a Valencia

Prosegue il turno infrasettimanale in Spagna e prima di Real Madrid-Alaves , si sono giocati altri due match della 7ª giornata di Liga , che hanno viso il Siviglia trovare una vittoria scaccia crisi e l'Osasuna resistere a Valencia e nei quartieri alti della classifica.

Liga, classifica

Hejuke, capriole di gioia

Tirato e incerto il match del Sanchez Pizjuan, che vede il Siviglia superare per 2-1 il Valladolid. Un autogol di David Torres apre le marcature e manda gli andalusi in vantaggio all'intervallo, ma in apertura di ripresa è Kike Pérez a firmare il pari ospite. A cinque minuti dalla fine il nuovo entrato Ejuke trova il gol della vittoria e regala ai padroni di casa una vittoria pesantissima. Senza emozioni invece il match tra Valencia e Osasuna, che si conclude sullo 0-0 e che lascia i navarri a ridosso delle prime della classe.

Siviglia-Valladolid 2-1, tabellino e statistiche

Valencia-Osasuna 0-0, tabellino e statistiche