Liga, Girona fermato dal Rayo Vallecano: Asprilla, che errore!

GIRONA (Spagna) - Continua il momento di appannamento del Girona che conduce le danze, ma non va oltre lo 0-0 contro il Rayo Vallecano in un match della 7ª giornata della Liga, che si completerà domani. Allo Stadio Municipal de Montilivi i padroni di casa hanno il predominio territoriale, ma non concretizzano sotto porta. La grande occasione per il Girona ce l'ha sui piedi soprattutto il colombiano Asprilla (nessuna parentela con il mitico Faustino Asprilla del Parma di trent'anni fa), che al 36' calcia incredibilmente fuori, da pochi passi, indisturbato. Al 59' il numero 10 dei catalani sfiora nuovamente il gol, ma stavolta è sfortunato: il suo bellissimo sinistro da fuori area si stampa all'incrocio dei pali della porta difesa da Batalla.