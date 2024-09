Alvarez salva l'Atletico Madrid, gol all'ultimo minuto. Vince anche il Villarreal

Si chiude il turno infrasettimanale della Liga , valido per la settimana giornata del campionato spagnolo. Vittoria in trasferta dell' Atletico Madrid contro il Celta Vigo. Successo esterno anche per il Villarreal.

Liga: volano Villarreal e Atletico Madrid

Ultima giornata dell'infrasettimanale che si è aperta con il pareggio per 1-1 tra Las Palmas e Betis Siviglia: gol dopo nove minuti per i padroni di casa con Moleiro, il solito Lo Celso risponde nel recupero del primo tempo. A trascinare il Villarreal ci pensa Ayozè Perez. L'ex Newcastle con una doppietta rimonta la rete dell'Espanyol di Carreras. Risultato importante per la squadra di Marcelino che aveva agganciato momentaneamente il terzo posto in classifica. A rovinargli la festa ci ha pensato Julian Alvarez, che ha regalato i tre punti (e la terza piazza) all'Atletico Madrid con un gol al 90'.