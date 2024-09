I nonni dell'Atletico Madrid incontrano la squadra: le immagini da brividi

L' Atletico Madrid ha realizzato il sogno di una coppia di anziani supertifosa dei Colchoners. Tutto è iniziato con l'immagine di Nieves e Andrés , fotografati sulla metropolitana di rientro da una partita dei biancorossi. Nieves dormiva appoggiata su Andrés, tornando a casa dopo essere stati insieme al Metropolitano . La foto, condivisa sui social, è stata dal club che ha chiesto aiuto per ritrovarli.

L'abbraccio con Griezmann

Missione compiuta. I nonni dell'Atletico, come sono stati soprannominati, sono stati ad assistere all'allenamento della squadra e alla partita successiva come ospiti della società iberica. Toccante l'incontro con i giocatori, documentato attraverso un video. Nieves è stata felicissima di abbracciare Griezmann, che le ha fatto da autista con la golf car. “Di a tua moglie che sei il paradiso”, ha detto dolcemente Nieves al fuoriclasse francese, visibilmente emozionato per tanto amore ed affetto.