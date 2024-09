Liga, la Real Sociedad rialza la testa e travolge il Valencia

Real Sociedad-Valencia 3-0, tabellino e statistiche

Prima gioia Getafe, pari Rayo Vallecano

Un pari e una vittoria per le madrilene minori. Frena il Rayo Vallecano, costretto al pari interno dal Leganes, che con Juan Cruz risponde al vantaggio di Camello. Primo successo in campionato invece per il Getafe, che regola per 2-0 il lanciato Alaves: la sblocca Arambarri nel finale del primo tempo, Milla raddoppia su rigore in apertura di ripresa.

Rayo Vallecano-Leganes 1-1, tabellino e statistiche

Getafe-Alaves 2-0, tabellino e statistiche