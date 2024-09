Angel Correa ferma il Real Madrid: è 1-1 al Metropolitano!

MADRID (SPAGNA) - Si chiude con un pareggio l’incandescente derby del Civitas Metropolitano . Risultato che permette al Barcellona , sconfitto sabato dall ’Osausuna , di mantenere a 3 punti di distanza il Real e a 5 l’ Atletico . Succede tutto nella ripresa, con Militao che sblocca gli equilibri, poi segue il caos, con il direttore di gara costretto a sospendere la partita per un buon quarto d’ora, a causa della pioggia di oggetti lanciati dagli spalti. Nell’infuocato finale, chiuso con l’espulsione di Marcos Llorent e , Angel Correa trova il pareggio per i padroni di casa.

Scelte coraggiose, almeno sulla carta, per il Cholo , che decide di giocarsela, nella stracittadina, con Griezmann , Sorloth e Julian Alvarez contemporaneamente in campo, con l’argentino che si sacrifica in un lavoro estenuante, in entrambe le fasi sulla corsia mancina. Con la linea a quattro preferita al più consueto terzetto difensivo, il sacrificato finisce per essere capitan Koke , che sparisce dal centrocampo, dove gli vengono preferiti i più intensi De Paul , Gallagher e Marcos Llorente . Ancelotti , privo dell’infortunato Mbappé , risponde con uno speculare 4-4-2, con Valverde , Modric , Tchouameni e Bellingham sulla mediana, alle spalle dei due brasiliani Rodrygo e Vinicius .

Due reti e il caos

La ripresa si apre con Koke per Nahuel Molina e l’Atletico che si riaggiusta con Marcos Llorente che si sposta sulla corsia destra al posto dell’argentino. A sfiorare il gol, però, sono ancora i blancos con Rodrygo, che manca di pochissimo l’incrocio, sempre da fuori area. Al 10’, Simeone decide di tornare all’antico, sacrificando Sorloth per Samuel Lino. I biancorossi, così, recuperano l’assetto con tre centrali, due cursori veri e Julian si accentra nel più congeniale ruolo di centravanti. A trovare il vantaggio, però, è il Real, che sblocca il risultato grazie a una volée in mischia di Militao, deviata imparabilmente da Marcos Llorente. Sale il nervosismo nel Metropolitano e, una pioggia di oggetti dalle gradinate costringe il direttore di gara, Busquets Ferrer, a interrompere per qualche minuto la gara. Alla ripresa del gioco, Vinicius costringe a un nuovo grande interventi Oblak, che devia in angolo. Sul fronte opposto, Lino calcia forte all’incrocio, ma Courtois ci mette la manona. L’ultimo ad arrendersi è Angel Correa, che in pieno recupero riacciuffa il pari. È 1-1.

CLASSIFICA LIGA