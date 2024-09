Liga, Las Palmas affondato dal Villarreal: non basta una prodezza di Horkas

VILLARREAL (Spagna) - Il Villarreal acuisce la crisi del Las Palmas, ultimo in classifica, vincendo 3-1 non senza rischi il posticipo dell'8ª giornata della Liga. All'Estadio de la Ceramica i ragazzi di Marcelino passano in vantaggio al 45' grazie a un destro di Pepe, attaccante ivoriano che nel 2019 fu a un passo dal Napoli. Gli ospiti pareggiano in apertura di secondo tempo, al 47', con Fabio Silva, su assist di Januzaj. Quattro minuti più tardi il Villarreal ha l'occasione di raddoppiare su rigore, ma Horkas, portiere croato del Las Palmas, para con un tuffo prodigioso il tiro dagli undici metri del nuovo entrato Alex Baena. Al 56' la formazione ospite rischia di passare in vantaggio con Januzaj, che colpisce la traversa. Poi, nel finale, il "Sottomarino giallo" chiude i giochi: all'84' Barry raddoppia di testa su passaggio di Alex Baena, che al 97' cancella il rigore fallito con il terzo gol, firmato di destro. Il Villarreal sale al quarto posto in classifica, a 6 punti dal Barcellona capolista. Il Las Palmas resta ultimo, con 4 punti e nessuna vittoria in 8 partite disputate.