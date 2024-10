Liga: il Valencia non va oltre il pareggio contro il Leganés

La nona giornata della Liga si apre con la sfida tra Leganés e Valencia che finisce senza gol: 0-0 il risultato finale all'Estadio Municipal de Butarque. Un punto che non fa bene a nessuno: ospiti che rimangono in zona retrocessione, padroni di casa che rimangono nei bassifondi.

Liga, Leganés-Valencia: si apre senza gol la nona giornata

Ha prevalso la voglia di non farsi troppo male tra le due squadre, ma il pareggio non è una notizia buona per nessuna delle due formazioni. Una grande occasione per parte, con il Leganés che ha però provato a fare la partita prevalendo nel possesso palla. Primo tempo che ha visto la superiorità dei padroni di casa, soprattutto con le occasioni di Haller. Nel secondo si fa vedere di più il Valencia grazie a un paio di chance importanti create da Roberto Lopez. Nessuno però riesce a concretizzare. Partita piuttosto spezzettata con 29 falli fischiati in totale.