Il caso Mbappé: non convocato da Deschamps, ma in lista per Real-Villarreal

La situazione di Kylian Mbappé sta facendo discutere: non convocato da Didier Deschamps per le prossime partite della Francia a causa del recente infortunio al bicipite femorale sinistro, l’attaccante è invece nella lista di Carlo Ancelotti per la sfida del Real Madrid contro il Villarreal .

Lo strano caso Mbappé

In pratica Mbappé, che era subentrato anche in Champions League contro il Lille, è considerato pronto per giocare in Liga, ma non con la Nazionale, con il commissario tecnico che ha preferito non rischiare per dargli più tempo per recuperare completamente.