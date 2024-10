Kumbulla protagonista: primo gol con l'Espanyol, battuto il Maiorca

BARCELLONA (SPAGNA) - Pomeriggio da ricordare per Marash Kumbulla. L'ex difensore della Roma, in prestito secco all'Espanyol fino a fine stagione, disputa una grande partita e segna il suo primo gol con la maglia dei 'Pericos' che piegano 2-1 il Maiorca. Nel match dell'RCDE Stadium, valevole per la nona giornata della Liga spagnola, il centrale albanese - titolare nella difesa a quattro di mister Gonzalez e in campo per tutti i 90' - sblocca il risultato al 18' del primo tempo con un preciso colpo di testa, su assist di Jofre, che si insacca alle spalle del portiere ospite Greif. A inizio ripresa l'Espanyol raddoppia con uno scatenato Jofre (47'), subisce il gol di Raillo al 68' che riapre la gara ma riesce, pur soffrendo nel finale, a conquistare l'intera posta in palio portandosi a quota 10 punti in classifica. Il Maiorca, finalista di Coppa del Re lo scorso anno, fallisce invece l'aggancio al terzo posto occupato dal Villarreal.