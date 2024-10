Carvajal, l'infortunio è più grave del previsto: il comunicato del Real Madrid

Carvajal, l'esito degli esami dopo l'infortunio con il Villarreal

Stamattina, il Real Madrid ha confermato che: "Dopo gli accertamenti effettuati su Dani Carvajal dai Servizi Medici del Real Madrid, gli è stata diagnosticata la rottura del legamento crociato anteriore, la rottura del legamento collaterale esterno e la rottura del tendine popliteo della gamba destra. Verrà operato nei prossimi giorni".

Joselu, messaggio tra le lacrime per Carvajal

Tanti i messaggi di incoraggiamento per Carvajal. Toccanti la parole di Joselu: "Scrivo tra le lacrime e con la sensazione che avrei preferito che fosse successo a me. Ora ci resta una strada che so che seguirai egregiamente, come tutto ciò che fai. Ti amo fratello. Sempre con te".