Il Leganes batte il Valladolid e vince... un cetriolo: la storia dello stravagante premio

Lo sosta nazionali del calcio europeo non ha fermato il Leganes, che la sera del 10 ottobre ha vinto uno speciale trofeo battendo il Valladolid. Le due formazioni della Liga spagnola si sono sfidate per il "Pepino d'Or", uno speciale premio messo in palio ogni anno dalla formazione biancoblu in una sfida secca contro un'avversaria sempre diversa. Il premio molto curioso consiste in un cetriolo dorato posto su un piedistallo con tanto di targa della partita.