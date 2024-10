Spagna, tutti pazzi per Llorente: c'è una classifica in cui è primo nella Liga

Liga, Llorente unico giocatore ad aver giocato ogni minuto

Diego Llorente, fra i calciatori approdati in estate nel massimo campionato spagnolo, è l'unico ad aver giocato ogni minuto in tutta la Liga. È questa una delle statistiche che premia l'ex centrale difensivo della Roma, che ha disputato 9 partite e trascorso 810 minuti sul terreno di gioco. Uno degli insostituibili di Manuel Pellegrini, che teme di perderlo per squalifica a causa delle dichiarazioni rilasciate a margine del derby con i rivali del Siviglia, a margine dell'operato del direttore di gara. Il Comitato Tecnico Arbitrale, infatti, ha denunciato Llorente per aver sostenuto di essere stato "ingannato" in occasione del fallo di mano che ha portato al gol del definitivo pareggio di Lukebakio. Un episodio che non è andato giù al 31enne ex Real Sociedad.