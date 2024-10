Iniesta sul suo futuro: "Del calcio mi mancherà tutto". E sulla panchina del Barcellona...

Le parole di Iniesta

Queste le sue parole ai microfoni del giornale Mundo Deportivo: "Allenare un giorno il Barcellona? È una sfida incredibile per qualsiasi allenatore e per i tecnici che sono stati giocatori qui e hanno avuto una storia alle spalle, ancora di più. È una sfida importante. Ma quando pensi da allenatore, cerchi sempre di essere preparato a tutto. Il Barça mi ha cambiato la vita, è casa mia e non so se potrò mai tornare, ma quell'entusiasmo per ciò che rappresenta ci sarà sempre. Del calcio mi mancherà tutto, stare allo stadio con la gente, allenarmi e giocare. Perché la cosa più felice che mi ha reso è giocare a calcio. Tutto il resto non sarà quella felicità, ma non deve essere inferiore. Sarà diverso. Se inizierò a fare il corso per allenatori Fifa a Dubai? L'idea, quando ho lasciato il Giappone per gli Emirati, oltre ad essere più vicino alla Spagna, era questa: iniziare lì il corso per allenatori. Anche qui in Spagna, la prossima estate, aprirà. Posso fare entrambe le cose, ma facendolo in Asia funzionerebbe solo per l'Asia. Facendolo in Spagna, varrebbe per l’Europa. Cercherò di fare entrambe le cose".