Pallone d'Oro, Neymar fa il tifo per Vinicius: "Se lo merita"

Il prossimo 28 ottobre verrà assegnato il Pallone d'Oro e tra i candidati per la vittoria finale c'è anche Vinicius Jr . L'esterno brasiliano ha vinto l'ultima Champions League e la Liga con il Real Madrid , collezionando 24 gol e 11 assist in 38 presenze nella stagione 2023/24. A supportarlo c'è il suo connazionale, Neymar .

Neymar tifa Vinicius per il Pallone d'Oro

L'ex Psg e Barcellona, infatti, spera che sia Vinicius a portarselo a casa, come dichiarato ai microfoni di AS: "Ha avuto una grande stagione, ha giocato tante partite e io lo sosterrò perché sicuramente vincerà il Pallone d'Oro. Spero che ritorni presto in Brasile con il trofeo. E' un ragazzo che se lo merita perché è un combattente. Ha sofferto molto durante la sua vita ed è stato capace di superare ogni aspettativa e tutte le critiche che gli sono state fatte".