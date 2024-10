Real, Ancelotti alle sue stelle: "Mbappé pensi a segnare, Bellingham a pressare"

"Mbappé deve far gol, Bellingham perfetto così"

Per quanto riguarda Mbappé, Ancelotti ha le idee chiare e ribadisce le sue 'consegne': "Preferisco che faccia gol piuttosto che si impegni a pressare... la posizione di attaccante centrale nella nostra squadra non è cambiata, gli chiedo la stessa cosa che ho chiesto a Karim Benzema, cioè di essere ben posizionato e di essere pronto ogni volta che riavremo palla". Su Bellingham, che sta segnando meno dell'anno scorso, il tecnico italiano non ha nulla da eccepire: "Siamo soddisfatti del suo lavoro... perché si impegna molto in campo, è sempre lì, compete, lotta, si sacrifica. Ma la sorpresa non è quest'anno, quanto l'anno scorso, quando ha segnato un mucchio di gol che nessuno si aspettava... Come squadra abbiamo sempre segnato gol e segneremo sempre gol, abbiamo giocatori con un grande talento offensivo, quindi per noi in questo momento, il lavoro che sta facendo è molto più importante per noi".