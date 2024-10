Ancelotti svela il motivo della rabbia durante Real-Barcellona: “Non è stato un signore”

Una serata nera per i blancos. Nel primo Clasico della stagione, il Real Madrid è stato sconfitto per 0-4 in casa dal Barcellona di Flick. I fischi hanno fatto da colonna sonora all'uscita dal campo della squadra di Ancelotti, che nel corso della partita si era reso protagonista di un diverbio con la panchina blaugrana. Il motivo? L'esultanza in occasione di uno dei gol, come spiegato dallo stesso Ancelotti nella conferenza stampa post-partita.