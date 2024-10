Yamal vittima di razzismo durante il Clasico: la dura reazione del Real Madrid

Il Real Madrid contro alcuni presenti al Bernabeu. Sì, al termine del Clasico, vinto dal Barcellona di Flick per 0-4, il club merengue ha pubblicato un duro comunicato indirizzato verso alcuni "tifosi" che hanno assistito alla partita. Il motivo? Gli insulti razziali rivolti a Lamine Yamal in occasione del gol del momentaneo 0-3. In Spagna non si tratta certamente del primo caso di razzismo: il 24 ottobre sono stati arrestati quattro presunti ultrà dell'Atletico Madrid, sospettati di aver organizzato una campagna d'odio sui social contro Vinicius.