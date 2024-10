Alluvione Valencia, dramma Canizares: "La mia fattoria è devastata e ho perso i miei animali"

Tra le tante persone colpite dalla violenta alluvione a Valencia, c'è anche Santi Canizares, ex portiere del Valencia finalista di Champions League tra fine anni Novanta e inizi Duemila: "È un dramma di circostanze colossali. Quando potranno accedere alle case, non so cosa troveranno. Spero che Dio mi corregga, ma penso che tutto questo sia solo l'inizio".