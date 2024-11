Budimir trascina l'Osasuna: la dedica a Valencia dopo l'alluvione

Da giorni la Spagna è scossa dall'alluvione causata dalla DANA, che ha colpito soprattutto la Comunità Valenciana. Nonostante ciò, La Liga non si è fermata: solamente due partite sono state rinviate (Valencia-Real Madrid e Villarreal-Rayo Vallecano) . Una decisione che non ha fatto felici tanti club, che avrebbero preferito il rinvio dell'intera giornata. Per dimostrare vicinanza alle vittime e alla città maggiormente colpita, Budimir , autore del gol che ha permesso all' Osasuna di battere il Valladolid , ha esultato mostrando una maglietta con scritto: " Fuerza Valencia ".

L'alluvione non ferma la Liga. La dedica speciale verso Valencia

"Non ha alcun senso giocare dopo quanto accaduto" ha dichiarato Simeone in conferenza stampa prima della sfida dell'Atletico Madrid. Nonostante ciò, il pallone continua a rotolare in Spagna, per la dodicesima giornata di Liga. L'Osasuna, nella gara che ha aperto il sabato della dodicesima giornata, ha battuto per 1-0 il Valladolid, piazzandosi momentaneamente al quarto posto, grazie al gol di Budimir. L'ex attaccante di Samp e Crotone ha voluto celebrare il gol mandando un messaggio di vicinanza a Valencia, città maggiormente colpita dalla DANA.