Emergenza Valencia, accettato il nuovo rinvio della Coppa di Spagna

L'emergenza climatica in Spagna non accenna a placarsi, e in questi momenti per le squadre è difficile pensare solo allo sport, come ha sottolineato anche Ancelotti. Per questo il Valencia, così come il Levante e il Manises (tre club situati nella Comunità Valenciana, uno dei luoghi più colpito dall'alluvione), hanno chiesto e ottenuto un nuovo rinvio delle partite del primo turno di Coppa del Re, che si sarebbero dovute giocare tra mercoledì e giovedì.