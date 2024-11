Non c’è Lamine Yamal e il Barcellona frena a San Sebastian

SAN SEBASTIAN (SPAGNA) - Seconda sconfitta stagionale in Liga per il Barcellona, che privo di Lamine Yamal, dopo 7 vittorie di fila tra campionato e Champions, si arrende alla Reale Arena di San Sebastian. A regalare la meritata vittoria alla Real Sociedad ci pensa Sheraldo Becker, con una rete trovata attorno alla mezz’ora del primo tempo. Risultato che permette al Real Madrid, vittorioso sabato sull’Osasuna, di riportarsi a -6 dagli eterni rivali.

TUTTO SULLA LIGA Senza Lamine Yamal Neppure in panchina l’acciaccato Lamine Yamal, reduce da una botta nell’ultima di Champions con la Stella Rossa, e, così, Hansi Flick decide per un 4-3-3 con il riadattato Fermin Lopez a cercare di non far rimpiangere troppo il baby blaugrana sul fronte destro dell’attacco, con Raphinha confermato sul fronte opposto e il pichichi Lewandowski confermatissimo come centravanti. E proprio il polacco, attorno al quarto d’ora, si vede annullare per fuorigioco il possibile vantaggio. Questione davvero di millimetri.

Il gol partita Scampato il pericolo, la Real Sociedad che si schiera in un 4-1-4-1, al servizio del prinicpale referente offensivo, Mikel Oyarzabal, inizia a pungere con fulminanti ripartenze e, dopo un pregevole spunto di Kubo, neutralizzato in qualche modo da Iñaki Peña, trova il vantaggio con una combinazione rapidissima chiusa con una spizzata di Sucic per Sheraldo Becker, che approfitta di uno scivolone di Cubarsì per liberarsi e trafiggere con un perfetto diagonale il vice Ter Stegen. Il Barça accusa il colpo e, allo scadere della prima frazione, sospira di sollievo per il mancato raddoppio di Oyarzabal, che liberato a centro area dall’attivissimo Becker, fallisce clamorosamente una sorta di rigore in movimento.

Senza reazione La ripresa si apre con un pallonetto mancato dal solito Becker, che da ottima posizione finisce per fare un passaggio a Iñaki Peña. Il Barça risponde con un colpo di testa di Cubarsì, che esce di pochissimo. Non c’è tregua e, sul fronte opposto, dopo un’errata uscita dal basso dei catalani, Oyarzabal si vede negare il raddoppio dall’estremo difensore ospite. Poco prima della mezz’ora, invece, è il subentrato Barrenetxea a mancare il colpo del ko dopo un pregevole stop a seguire. Flick si gioca le carte Dani Olmo e Ansu Fati, ma il risultato non cambia più. Seconda sconfitta in Liga per il Barça, che arriva, così, alla sosta, con 6 punti di vantaggio su un Real Madrid che deve recuperare la trasferta di Valencia, rimandata a seguito dell’emergenza maltempo. CLASSIFICA LIGA

