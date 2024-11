Ancelotti emoziona la Spagna: la frase catturata dalle telecamere

Il Real Madrid è tornato alla vittoria nella Liga battendo 4-0 l'Osasuna al Santiago Bernabeu dopo la sconfitta con identico punteggio contro il Barcellona e il successivo ko in Champions League contro il Milan (3-1). Più che il successo ottenuto dai Blancos con tripletta di Vinicius e gol di Bellingham in Spagna sta, però, facendo discutere (in positivo) un gesto che rimarca la signorilità di Carlo Ancelotti.