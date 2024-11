Borja Mayoral shock: "L'incendio in camera del bambino, poteva finire in tragedia"

Paura all'interno dell'abitazione di Borja Mayoral . L'ex attaccante della Roma , oggi in forza al Getafe , ha visto la sua casa avvolta dalle fiamme , a causa di un incendio divampato nella camera del figlio. Fortunatamente, in quei minuti, non era presente nessuno tra le mura domestiche. Famiglia sotto shock .

Borja Mayoral, abitazione in fiamme: famiglia sotto shock

Dopo l'incendio che ha colpito la sua abitazione, Borja Mayoral ha raccontato quanto accaduto ai microfoni di COPE, nel corso del format "El Partidazo": "Al piano di sopra abbiamo due stanze, quella del bambino e la nostra, - ha spiegato l'ex Roma - ed è successo proprio nella stanza del piccolo. In casa non c'era nessuno. Praticamente la stanza del bambino è stata distrutta e parte della nostra stanza. Questi sono materiali che alcuni di loro erano importanti". E poi, facendo riferimento al figlio e alla moglie Flavia Natalini, ha aggiunto: "Poteva essere una tragedia molto grande, sono ancora sotto shock, se avessimo dormito lì... Chissà. Ancora non sappiamo il perché".

Incendio a casa Mayoral, cosa è successo

Stando a quanto confermato dallo stesso Borja Mayoral, non è ancora chiara l'origine dell'incendio: "I pompieri dicono che c'erano circa tre luci, non so se c'era qualcosa collegato, un caricabatterie... Se è vero, ora non lo vediamo perché la stanza non è riconoscibile. A poco a poco vedremo davvero cosa è successo. Non abbiamo lasciato nulla che possa causare ciò che è successo. Ritorno in campo? Sono ottimista e spero di tornare presto, ma preferisco non fissare scadenze - ha precisato - Ora sono in buone mani e desideroso di aiutare nuovamente la squadra". Così l'ex centravanti della Roma, che sui social ha poi ringraziato i suoi fan, per i tantissimi messaggi d'affetto in un momento così delicato.