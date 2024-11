Liga, Simeone fa 700 con l'Atletico e piega l'Alaves. Poker del Girona

Quattordicesima giornata in Liga . Dopo il successo per 2-0 del Getafe sul Valladolid , nel sabato del massimo campionato spagnolo il Valencia ha battuto 4-2 il Betis al Mestalla: gol Tarrega , autogol e poi doppietta di Duro , prima del botta e risposta tra Lopez e Avila .

Simeone vince in rimonta, Girona travolgente

Diego Pablo Simeone ha festeggiato la sua settecentesima partita di Liga sulla panchina dell'Atletico Madrid battendo col finale di 2-1 l'Alaves al Metropolitano: Griezmann e Sorloth hanno reso vano il momentaneo vantaggio di Guridi. Poker in ventisette minuti del girone all'Alaves: a bersaglio Gil, doppietta di Miovski e Krejci. Nel secondo tempo il gol della bandiera di Puado. Colpo del Maiorca sul campo del Las Palmas: 3-2. In rete Rodriguez, Navarro, Essugo e Silva. Dallo 0-2 al 2-2. Nel finale espulso l'ex Lazio Muriqui e colpo del ko di Mojica al 91'.