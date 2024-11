Liga, Budimir non basta: Osasuna raggiunto allo scadere dal Villarreal

Liga: la classifica

Budimir illude, il Villarreal rimonta l'Osasuna

Ad aprire il turno domenicale di Liga è lo scontro diretto di Pamplona tra due squadre sorprendentemente in zona Champions: l'Osasuna sogna l'aggancio al quarto posto con la doppietta di Budimir, ex attaccante di Samp e Crotone, a segno all'8' e al 20' su calcio di rigore; il Villarreal però non si arrende, torna in partita con Baena al 67' e trova il pari al 93' dal dischetto con Moreno, respingendo l'assalto dei rivali.

Gol di Sow, sorpasso Siviglia

Vince anche il Siviglia, che la spunta di misura sul Rayo Vallecano grazie al gol firmato dall'elvetico Sow. Madrileni in dieci per tutto il secondo tempo, dopo il rosso per Unai Lopez poco prima dell'intervallo, e sfortunati sul palo centrato da Alvaro Garcia. Con questo successo gli andalusi sorpassano in classifica proprio il Rayo, restando a centro classifica, ma a soli tre punti dalla zona coppe.

