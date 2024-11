Real Madrid più forte dell’emergenza: che tris al Leganes!

MADRID (SPAGNA) - Prezioso successo per il Real Madrid , che a tre giorni dalla trasferta di Champions di Liverpool , fa suo il derby di Butarque con il Leganes . Nonostante una difesa d’assoluta emergenza, i ragazzi di Ancelotti reggono bene, nelle retrovie, e risolvono la gara grazie alle reti di Kylian Mbappé , che si sblocca dopo quattro partite a bocca asciutta, Fede Valverde e Jude Bellingham . Risultato che permette ai blancos, che devono ancora recuperare la partita non disputata col Valencia , di riportarsi a -4 dalla capolista Barcellona .

Difesa tutta da inventare per Carlo Ancelotti , che non può contare sui due terzini destri Carvajal e Lucas Vazquez e sui centrali Militao e Alaba oltre che sul riadattabile Tchouameni . Il tecnico italiano, che si consola con la riapparizione di Thibaut Courtois , assente nelle tre sconfitte stagionali sofferte dai blancos contro Lilla , Barça e Milan , ricompone la linea arretrata con Fede Valverde e Fran Garcia ,sulle corsie, e con il canterano Asencio che fa coppia con Rudiger nel cuore della difesa. Camavinga e Dani Ceballo si piazzano sulla mediana, dietro ad Arda Guler , Bellingham e Mbappé , che parte finalmente dal fronte sinistro dell’attacco, col conseguente accentramento di Vinicius . Il collega Borja Jimenez risponde con una doppia linea alle spalle dell’unico vero referente offensivi, Miguel de la Fuente .

Mbappé si sblocca

Nonostante la mezza rivoluzione, il Real limita al minimo sindacale le offensive del Leganes e, al 10’, si vede annullare il possibile vantaggio per un fuorigioco di pochi centimetri dell’osservato speciale Mbappé, reduce da due settimane di lavoro nelle cittadella sportiva di Valdebebas a seguito della mancata convocazione da parte del ct della Francia, Didier Deschamps. Le occasioni non abbondano e i blancos si riaffacciano in avanti, a metà frazione, con uno spunto solitario di Arda Guler, che impegna severamente Dmitrovic. Nel finale, uno sfondamento per vie centrali di Vinicius, concluso con un tiro sopra la traversa anticipa il vantaggio merengue siglato da Mbappé. Rete che nasce da un pallone rubato, sulla trequarti, dall’attivissimo Bellingham allo svagato Altimira. La palla finisce tra i piedi di Vinicius, che trova sul secondo palo il fuoriclasse di Bondy che insacca indisturbato e mette fine a una striscia negativa di 4 partite a bocca asciutta. 7º gol in Liga per il francese.