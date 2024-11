Liga, il Maiorca sogna l'Europa: Prats show, Valencia ko

PALMA DI MAIORCA (SPAGNA) - Prosegue l'ottimo momento del Maiorca: nell'anticipo della 15esima giornata di Liga, la squadra di Arrasate dà continuità al successo esterno sul Las Palmas di settimana scorsa piegando 2-1 il Valencia in rimonta. All'Estadi Son Moix sono però gli ospiti a passare in vantaggio con il calcio di rigore trasformato da Rioja al 32', raggiunti dalla zampata di Larin, su assist di Rodriguez, al tramonto del primo tempo (48'). Nella ripresa l'equilibrio resiste fino all'81' quando Prats, imbeccato da Darder, supera Mamardashvili portando avanti i suoi. Tre punti d'oro per la squadra di Arrasate, momentaneamente quinta a quota 25 punti e in piena zona Europa League. Altro ko invece per la formazione di Ruben Baraja, inchiodata al terz'ultimo posto a 10 punti, gli stessi dell'Espanyol.