Il Barcellona torna a vincere: che manita al Maiorca!

MAIORCA (SPAGNA) - Ritorno alla vittoria per la capolista Barça, che dopo le due sconfitte contro Real Sociedad e Las Palmas e il pareggio col Celta s’impone per 5-1 sul Maiorca in una partita valida per la 19ª di Liga. Partita anticipata, esattamente come Athletic Bilbao-Real Madrid di domani, a causa delle final four di Supercoppa di Spagna che si celebrerà, in Arabia, a inizio gennaio. A Son Moix, apre Ferran Torres, poi, dopo l’illusorio pareggio di Vedat Muriqi, i catalani prendono il largo con una doppietta di Raphinha e le reti dei subentrati Frenkie de Jong e Pau Victor.