Liga, il Rayo vince il casa del Valencia. Tre punti per il Las Palmas con il Valladolid

Un'altra giornata di Liga passa, e la classifica per il Valencia si fa sempre più pericolosa. La squadra di Ruben Baraja a Mestalla perde per 0-1 contro il Rayo Vallecano e rimane al penultimo posto in classifica, con appena 10 punti conquistati in 14 partite. A decidere la partita il gol di Ciss. Con James Rodriguez rimasto in panchina (ancora una volta), la squadra di Iñigo Pérez sale a quota 19 punti.